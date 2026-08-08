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Το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Σαρρή: “Οι πρωταθλητές σηκώνονται ξανά – Τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ”

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THESTIVAL TEAM

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Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Γιάννης Σαρρής λίγες ώρες μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στο γόνατο, εξαιτίας της ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και πιο συγκεκριμένα στο φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου.

Σε συνέχεια του μηνύματος που του έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο 19χρονος χαφ έγραψε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram:

«Οι πρωταθλητές δεν καθορίζονται μόνο από τις νίκες τους, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο σηκώνονται μετά από κάθε πτώση. Αυτό είναι απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο, τώρα είναι η ώρα να δείξω υπομονή και να δουλέψω πιο σκληρά.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ και, πάνω απ’ όλα, στην οικογένειά μου και σε όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου και με υποστηρίξατε από την πρώτη στιγμή.

«Μερικές φορές ο Θεός μας κάνει να περιμένουμε περισσότερο, επειδή η ευλογία είναι μεγαλύτερη».

ΠΑΟΚ

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