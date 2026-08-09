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Βραζιλία: Αδιανόητος τραυματισμός σε πανηγυρισμό για γκολ που δεν μέτρησε στο Κοριτίμπα – Σαπεκοένσε

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THESTIVAL TEAM

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Απίθανο περιστατικό στον αγώνα της Κοριτίμπα με την Σαπεκοένσε στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Βραζιλίας, με τον Ζασί να τραυματίζεται στην προσπάθειά του να πανηγυρίσει ένα γκολ του, το οποίο ακυρώθηκε από τους διαιτητές.

Ο Ζασί πέτυχε το δεύτερο γκολ της Κοριτίμπα στο ματς με τη Σαπεκοένσε στη Βραζιλία και πήδηξε πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα για να πάει προς τους οπαδούς της ομάδας του, όμως έπεσε σε… κενό και τραυματίστηκε.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής… κατάφερε να πέσει στο τούνελ που οδηγεί στα αποδυτήρια της ομάδας και “πάγωσε” τους συμπαίκτες του, την ώρα που ο ίδιος έδειξε να πονάει μετά την πτώση. Το χειρότερο για τον άσο της Κοριτίμπα ήταν ότι το γκολ του δεν μέτρησε τελικά, αφού ακυρώθηκε μέσω VAR.

Η Κοριτίμπα βρήκε πάντως στη συνέχεια ένα ακόμη γκολ και πήρε τελικά τη νίκη με 2-1.

Βραζιλία

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