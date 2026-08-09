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Λυκαβηττός: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την σορό της 57χρονης – “Κλειδί” η νεκροψία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε 57χρονη γυναίκα που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 6 Αυγούστου από περιοχή της Κυψέλης, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε χθες (08/08) το μεσημέρι σε σπηλιά δίπλα από το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό.

Ο θάνατος της 57χρονης, σύμφωνα με την εξέταση του ιατροδικαστή, οφείλεται σε πτώση, ωστόσο περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δοθούν αφενός από την νεκροψία νεκροτομή και αφετέρου από τις τοξικολογικές – ιστολογικές εξετάσεις.

Μάλιστα, ο θάνατός της χρονολογείται περίπου μιάμιση έως δύο ημέρες πριν από τη στιγμή, όπου βρέθηκε η σορός της, η οποία έφερε κάταγμα στο χέρι.

Από τη πλευρά τους, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την πτώση της 57χρονης.

Παράλληλα, ερευνούν και τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του Λυκαβηττού, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης της.

Λυκαβηττός

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