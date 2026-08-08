Ανδριανός για αποζημιώσεις στον αγροτικό τομέα: Όσο πιο σύντομα γίνουν οι διαδικασίες, τόσο γρηγορότερα θα καταβληθούν

Στις αποζημιώσεις στο ζωικό κεφάλαιο και στις αγροτικές παραγωγές, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, επισημαίνοντας ότι: «Όσο πιο σύντομα γίνουν οι διαδικασίες -και οι εντολές του πρωθυπουργού είναι να γίνουν σύντομα- τόσο γρηγορότερα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις».

Ο Γιάννης Ανδριανός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Πτήση» με τον δημοσιογράφο Τηλέμαχο Σαντοριναίο και αρχικά ανέφερε ότι: «Η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει, και δημιουργεί συνέχεια, πιο ακραίες συνθήκες για αυτό απαιτεί διαρκή ενίσχυση και της πολιτικής προστασίας και ευρωπαϊκή συνεργασία και την μέγιστη προσοχή όλων μας. Πρέπει να είμαστε όλοι, ο καθένας στον τομέα του, πολύ πιο υπεύθυνοι. Έχουν γίνει ζημιές σε κτίσματα τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες τα έχουν καταγράψει από την πρώτη στιγμή. Για τις αγροτικές ζημιές υπάρχουν συνεργεία του ΕΛΓΑ τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη τις καταγραφές. Έχουν γίνει οι αναγγελίες από τους δήμους και θα δηλωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όσο πιο σύντομα γίνουν οι διαδικασίες -και οι εντολές του πρωθυπουργού είναι να γίνουν σύντομα- τόσο γρηγορότερα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Σε όλους τους δήμους που έχουν γίνει ζημιές και στις αγροτικές καλλιέργειες έχουν πάει αμέσως τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, έχουν γίνει οι πρώτες καταγραφές από εκεί και πέρα θα γίνει η εξατομίκευση που έχει σχέση με την αίτηση που θα κάνουν οι πληγέντες. Θα κάνουμε το συντομότερο δυνατό πρώτα όμως πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες».

Και πρόσθεσε: «Η εικόνα υπάρxει από το σύστημα Copernicus όμως πρέπει να γίνει η εκτίμηση για το βάθος της ζημιάς πχ αν μια ελιά έχει καεί ολοκληρωτικά είναι άλλη αποζημίωση, αν έχει περάσει η φωτιά κι έχει κάψει τους βλαστούς είναι άλλη τιμή αποζημίωσης».

Σχετικά με την πλατφόρμα για τις ΟΣΔΕ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός: «Έχει ξεκινήσει η λειτουργία για το νέο ΟΣΔΕ, είναι στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης που κάναμε ώστε πλέον ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ να μην υπάρχει. Αυτό που θα περιμένουν οι αγρότες μας είναι μια πλατφόρμα η οποία θα είναι εύχρηστη. Η μετάβαση δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί, διορθώνουμε δηλαδή λάθη όμως να ξέρουν ότι στο τέλος θα υπάρχουν δίκαιες και αντικειμενικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις».

Τέλος, σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν 31 Οκτωβρίου».