Νεκροί ανασύρθηκαν δύο τουρίστες από τη θάλασσα σε Μάλια και Χαλκίδα

Δύο νέα τραγικά περιστατικά πνιγμού σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (08/08/2026), ανεβάζοντας τη μαύρη λίστα των θυμάτων στις ελληνικές ακτές κατά τη θερινή περίοδο. Δύο αλλοδαποί τουρίστες, ηλικίας 64 και 62 ετών, έχασαν τη ζωή τους ενώ κολυμπούσαν σε Κρήτη και Εύβοια.

Τραγωδία στον Κόλπο Μαλίων

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μαλίων στην Κρήτη. Ένας 64χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σλοβακίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό.

Αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου και ο άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του. Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ανασύρθηκε νεκρός 62χρονος στη Χαλκίδα

Λίγη ώρα αργότερα, ανάλογο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Εύβοια, στην παραλία «Πίσω Ροδιές» Χαλκίδας. Ένας 62χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βελγίου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 62χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Λιμενική Αρχή Χαλκίδας διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.