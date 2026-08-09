Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά πυρκαγιά που ξέσπασε στον οικισμό Αγία Σοφία

Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:15.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Δέλτα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.