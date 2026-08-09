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Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά πυρκαγιά που ξέσπασε στον οικισμό Αγία Σοφία

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Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:15.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Δέλτα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Πυρκαγιά

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