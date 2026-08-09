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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπηλαίου Ορεστιάδας – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 13:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο από αέρος. Επιπλέον, στη μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς συμμετέχει με υδροφόρες ο Δήμος Ορεστιάδας.

Η περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Ορεστιάδα Φωτιά

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