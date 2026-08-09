Αραγτσί: Συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα γίνουν, όσο παραβιάζεται μία μεταβατική συμφωνία

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε (άμεσες) συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών.

Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα “τελικά στάδια” της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Σε σχόλια του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για τη ναυσιπλοΐα.