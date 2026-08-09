ΠΑΟΚ: Παραμένει στο παιχνίδι για Μίροτιτς

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση με τις κινήσεις του στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, δημιουργώντας ένα ρόστερ με ποιότητα, εμπειρία και ξεκάθαρη φιλοδοξία ενόψει της συμμετοχής του στο EuroCup.

Όμως όσο υπάρχουν ακόμη σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά, στον «Δικέφαλο» δεν υπάρχει λόγος να μπει τελεία στον σχεδιασμό.

Και κάπου εκεί βρίσκεται το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς.

Η περίπτωσή του μόνο απλή δεν είναι και προφανώς υπάρχουν σημαντικές οικονομικές και αγωνιστικές παράμετροι. Ωστόσο, όσο ο 35χρονος φόργουορντ δεν καταλήγει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τόσο περισσότερο παραμένει ανοιχτό ένα παράθυρο για ομάδες που μπορούν να του προσφέρουν ένα φιλόδοξο project και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όσο περιμένει ο Μίροτιτς, ο ΠΑΟΚ παραμένει στο κάδρο

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ βρίσκεται μπροστά σε μία σημαντική απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Μετά από χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το ενδεχόμενο να συνεχίσει στο EuroCup βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Για την περίπτωσή του υπάρχει ανταγωνισμός, με ομάδες όπως η Μάλαγα και η Μπαχτσεσεχίρ να έχουν συνδεθεί με το όνομά του. Ωστόσο, όσο δεν προκύπτει οριστική συμφωνία με κάποιον σύλλογο, ο χρόνος μπορεί να δημιουργεί νέα δεδομένα.

Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί την κατάσταση και δεν υπάρχει ανάγκη να βιαστεί. Εφόσον οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκότερες και δημιουργηθεί πραγματικό περιθώριο συμφωνίας, τότε μία υπόθεση που σήμερα χαρακτηρίζεται δύσκολη θα μπορούσε να αποκτήσει διαφορετική διάσταση.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν παίκτη που την περασμένη σεζόν είχε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο στην EuroLeague, σε λίγο περισσότερο από 19 λεπτά συμμετοχής.

Γιατί «κουμπώνει» στο μπάσκετ του Τρινκιέρι

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για την ποιότητα του Μίροτιτς. Πρόκειται για έναν φόργουορντ που μπορεί να απειλήσει με διαφορετικούς τρόπους και να αλλάξει ολόκληρη την επιθετική λειτουργία μίας ομάδας.

Μπορεί να παίξει με πλάτη, να ανοίξει το γήπεδο με το μακρινό του σουτ και να δημιουργήσει σκορ ακόμη και όταν μία οργανωμένη επίθεση δεν εξελίσσεται όπως έχει σχεδιαστεί.

Σε μία ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, με τον Τζέντι Όσμαν και παίκτες όπως οι Νικ Καλάθης, Κάιλ Αλεξάντερ και Ράικουαν Γκρέι, μία τέτοια προσθήκη θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το επίπεδο ποιότητας και εμπειρίας του ρόστερ.

Ο Ιταλός τεχνικός θα αποκτούσε έναν παίκτη που γνωρίζει από μεγάλες παραστάσεις, μπορεί να πάρει αποφάσεις σε κρίσιμες κατοχές και, κυρίως, διαθέτει χαρακτηριστικά που στο επίπεδο του EuroCup μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Η υπομονή μπορεί να γίνει σύμμαχος

Φυσικά, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Οι οικονομικές απαιτήσεις ενός παίκτη της κλάσης του Μίροτιτς δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες, ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί το ιστορικό των πρόσφατων τραυματισμών του και ο ανταγωνισμός για την υπογραφή του.

Από την άλλη, όσο περνούν οι ημέρες χωρίς οριστική κατάληξη στο μέλλον του, οι ισορροπίες στην αγορά μπορούν να μεταβληθούν.

Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές κινήσεις. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να περιμένουν εάν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.

Η απόκτηση του Μίροτιτς θα ξεπερνούσε τα όρια μίας απλής μεταγραφικής προσθήκης. Θα αποτελούσε μία κίνηση που θα άλλαζε αυτομάτως τις ισορροπίες στο EuroCup και θα εκτόξευε ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες γύρω από τον νέο ΠΑΟΚ.

Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι πως ο Μίροτιτς δεν έχει κλείσει ακόμη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και όσο αυτό δεν αλλάζει, μία υπόθεση που μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη θα εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: monobala.gr