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Στον ανακριτή ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ για την έκρηξη στο ΚΥΤ Αράχθου

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Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελική έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιάς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου στη Γραμμενίτσα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Κυριακή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο ΕΡΤnews στις 24 Ιουλίου είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν και τότε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Τοβάρος της έρευνας έχει δοθεί στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο της εγκατάστασης, στις τεχνικές εκθέσεις και στις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων.

Άρτα ΔΕΔΔΗΕ

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