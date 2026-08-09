Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου από χωριό της Έδεσσας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 31χρονου άνδρα από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 06/08/2026 στις 15:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας, ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος, 31 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/08/2026, για την εξαφάνιση του Καραΐτσου Ραφαήλ-Γεωργίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος έχει ύψος 1,80 μ., 90 κιλά, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα και μπλε παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.