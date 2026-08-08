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Φιλική ισοπαλία στο Βικελίδης ανάμεσα σε Άρη και Πανσερραϊκό

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Ο Άρης άφησε πίσω του τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι Σερραίοι «τιμώρησαν» τα αμυντικά κενά της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου που έδωσε την ευκαιρία στον Ράφα Μιρ να πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Τα «λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό. Ο Μάικιτς ανέτρεψε τον Τεϊξέιρα εντός περιοχής, με τον Γιάννη Πασά να ευστοχεί στην εσχάτη των ποινών για το 0-1. Έξι λεπτά αργότερα, το δυνατό σουτ του Ντέλε-Μπασίρου από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού της εστίας του Τιναλίνι. Κι ενώ απέτυχαν Μορόν (29’, 44’), Ντιαλό (38’) και Παλάσιος (39’), ήρθε το 0-2 στο 40’. Ο Θόδωρος Βερνάρδος ξεχάστηκε από τους αμυντικούς του Άρη και με διαγώνιο πλασέ νίκησε τον Μάικιτς.

Οι αλλαγές βοήθησαν τους «κίτρινους» να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, με τον Μιγκουέλ Αλφαρέλα να μειώνει στο 51’ με δυνατό, δεξί σουτ. Ο Τιναλίνι αρνήθηκε την ισοφάριση στον Κάμτση (58’), με τον Γρηγορίου να προχωρά σε δέκα αλλαγές, κρατώντας μόνο τον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Μιρ (74’, 88’) δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε δύο περιπτώσεις, το ίδιο συνέβη και με τις προσπάθειες των Φαμπιάνο (75’), Ράτσιτς (82’), για να ισοφαρίσει τελικά στο 90’ ο Γιάννης Γιαννιώτας μετά από πάσα του Καντεβέρε κι αφού πέρασε και τον Σακαλίδη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Μάικιτς, Βοριαζίδης (67’ Φαντιγκά), Κάμτσης (67’ Κέρκεζ), Αντωνιάδης (67’ Φαμπιάνο), Χαρούπας (67’ Ράτσιτς), Γαλανόπουλος (67’ Γένσεν), Μπασίρου (46’ Ντιοπ/67’ Γκαρέ), Παλάσιος (46’ Παπασαραφιανός/67’ Μπουσαϊντ), Δώνης (67’ Γιαννιώτας), Μορόν (46’ Αλφαρέλα/67’ Μιρ), Ντιαλό (67’ Καντεβέρε).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι (64’ Σακαλίδης), Παντελάκης (46’ Καρασαλίδης), Ηλιάδης (46’ Αλιατίδης), Τάχατος (64’ Γεωργιάδης), Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεβ (46’ Μασκανάκης), Τσέλιος, Τεϊξέιρα, Αδάμ (31’ Βερνάρδος), Πασάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Άρης Πανσερραϊκός

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