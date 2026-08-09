Apple: Ετοιμάζει αυξήσεις σοκ για το νέο iPhone

Μένει μόλις ένας μήνας για το νέο iPhone και τα πρώτα σοβαρά leaks γύρω από την τιμολόγηση δείχνουν ότι η Apple ετοιμάζει μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Αν σκόπευες να αναβαθμίσεις φέτος, καλά θα κάνεις να ξαναδείς το budget σου.

Πόσο πάει το νέο iPhone

Σύμφωνα με πρόσφατο analyst note του Jeff Pu, το iPhone 18 Pro αναμένεται να ξεκινάει από περίπου 1.300 ευρώ, ενώ το iPhone 18 Pro Max θα κινείται μεταξύ 1.350 και 1.400 ευρώ. Για να καταλάβεις την κλίμακα της αύξησης, το τρέχον iPhone 17 Pro ξεκινάει σήμερα από τα 1.020 ευρώ και το Pro Max από τα 1.120 ευρώ.

Πρακτικά, μιλάμε για αύξηση της τάξης του 24% από γενιά σε γενιά. Είναι ένα άλμα που μέχρι πρόσφατα θα σου φαινόταν εξωπραγματικό, αλλά που πλέον έρχεται σε συνέχεια μιας ολόκληρης χρονιάς αυξήσεων σε ολόκληρο το tech ecosystem. Νωρίτερα φέτος η Apple είχε ήδη αυξήσει τις τιμές σε μεγάλο μέρος της Mac και iPad γκάμας της. Το iPhone και το Apple Watch είχαν μείνει στην άκρη, αλλά η νέα γενιά δείχνει ότι η εξαίρεση τελειώνει εδώ.

Δεν είναι μόνο η Apple

Το πρόβλημα ξεπερνά την Apple και αφορά ολόκληρη τη smartphone αγορά. Ήδη τον προηγούμενο μήνα, η Samsung λάνσαρε το Galaxy Z Fold 8 Ultra, που είναι ουσιαστικά η φυσική εξέλιξη του Z Fold 7 με αύξηση περίπου 90 ευρώ. Παράλληλα, η ίδια εταιρεία κυκλοφόρησε ένα non-ultra Galaxy Z Fold 8 στα 1.770 ευρώ, με χειρότερο camera system και νέο σχήμα, ως τη «πιο προσιτή» εναλλακτική. Ο ορισμός του προσιτού μοιάζει να έχει αλλάξει δραματικά.

Και δεν σταματάει στα smartphones. Το Xbox Series X αναβαθμίστηκε τιμολογιακά και φτάνει πλέον τα 745 ευρώ, ενώ οι engineers της Valve έχουν προειδοποιήσει ότι οι τιμές της RAM συνεχίζουν να ανεβαίνουν και ήταν ένας από τους λόγους που το Steam Machine κυκλοφόρησε σε υψηλή τιμή. Σε αυτό το κλίμα, οι φήμες περί foldable iPhone φέτος αποκτούν μια εντελώς νέα διάσταση. Αν η Apple βγάλει τελικά foldable, το κόστος του πιθανότατα θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό

Πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας βασικός ένοχος και λέγεται AI. Η έκρηξη της ζήτησης για data center hardware έχει προκαλέσει σοβαρή έλλειψη σε μνήμες και άλλα κρίσιμα εξαρτήματα, με τις τιμές να ανεβαίνουν παγκοσμίως. Αυτό που ξεκίνησε ως πρόβλημα των data centers κατεβαίνει πλέον στην πρίζα του καθενός. Στο κινητό, στο console, στο laptop.

Η δυσάρεστη πραγματικότητα είναι ότι η κατάσταση δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Οι επόμενοι μήνες θα φέρουν ακόμα περισσότερες αυξήσεις και οι κατασκευαστές δεν έχουν κανέναν λόγο να απορροφήσουν το κόστος. Ο μόνος που τελικά θα το ξεπληρώσει είναι ο καταναλωτής. Και αν το iPhone 18 Pro μοιάζει ήδη ακριβό, καλύτερα να μη σκέφτεσαι πώς θα δείχνει η αγορά την ίδια εποχή του χρόνου.