Χανιά: Νεαρός Παλαιστίνιος κλείδωσε 17χρονη μέσα στο σπίτι του – Την έσωσαν οι φωνές της

Στη σύλληψη ενός 24χρονου Παλαιστινίου προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο της πόλης.

Το κορίτσι γεννημένο το 2009 φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον 24χρονο, ο οποίος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, μόνο που στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα. Οι φωνές της ανήλικης, η οποία φέρεται να καλούσε σε βοήθεια, ακούστηκαν από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 17χρονη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν. Δεν υπάρχει καταγγελία για χτυπήματα σε βάρος της.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα όσα καταγγέλθηκαν από την ανήλικη.