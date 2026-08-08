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Εβελίνα Παπούλια: Εκεί που νιώθεις μόνος φτιάχνεις τις πιο δυνατές αγνές φιλίες, τόσο υπέροχα αντιφατικά όλα

Instagram
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THESTIVAL TEAM

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Μια ιδιαίτερη αναδρομή στο χρόνο αποφάσισε να κάνει η Εβελίνα Παπούλια, πριν από λίγες ώρες, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε μια “στάση” αυτού του ταξιδιού, λοιπόν, η γοητευτική πρωταγωνίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από όταν ήταν περίπου 15 χρονών.

“Γύρω στα 15… εκεί που νιώθεις μόνος ανάμεσα σε παρέες αλλά είσαι τόσο δυνατός που τίποτα και κανείς δεν σε σταματά. Ταυτόχρονα, εκεί που νιώθεις μόνος φτιάχνεις και τις πιο δυνατές αγνές φιλίες… τόσο υπέροχα αντιφατικά όλα… Μια αξέχαστη εφηβεία”.

“Ευχαριστώ όλους τους τότε φίλους μου που μέσα στα χρόνια χαθήκαμε… Αλλά συνεχίζω να τους αγαπώ… και όλους αυτούς που μέχρι σήμερα είμαστε συνοδοιπόροι” έγραψε χαρακτηριστικά η Εβελίνα Παπούλια στη λεζάντα με την οποία και συνόδευσε αυτό το νέο της μοίρασμα στα social media.

Εβελίνα Παπούλια

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