Φρουροί της Επανάστασης: Η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν “όλους” τους όρους της
THESTIVAL TEAM
Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν “όλους” τους όρους του, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.
“Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας”, σημείωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σε δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί “εφεξής στην πραγματικότητα θέατρο πολέμου για εμάς κι όχι μόνον μια πλωτή οδό”.