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Φρουροί της Επανάστασης: Η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν “όλους” τους όρους της

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THESTIVAL TEAM

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Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν “όλους” τους όρους του, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

“Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας”, σημείωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σε δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί “εφεξής στην πραγματικότητα θέατρο πολέμου για εμάς κι όχι μόνον μια πλωτή οδό”.

Ιράν

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