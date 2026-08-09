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Λιονέλ Μέσι: Η άφιξη στο Ροζάριο για την κηδεία του πατέρα του

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THESTIVAL TEAM

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Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε πένθος μετά το θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, σε ηλικία μόλις 68 ετών και ταξίδεψε στο Ροζάριο της Αργεντινής, για να παραστεί στην κηδεία του.

Μετά από “μάχη” με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Χόρχε Μέσι πέθανε την Παρασκευή 7 Αυγούστου και ο Λιονέλ Μέσι έφυγε από τις ΗΠΑ, όπου είχε υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, για να βρεθεί στην κηδεία του πατέρα του στο Ροζάριο της Αργεντινής.

Μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούσο και τα τρία τους παιδιά, ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου έφθασε με ιδιωτικό τζετ στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ετοιμάζεται να πει το τελευταίο αντίο στον πατέρα του, ο οποίος και τον βοήθησε σε όλη την τεράστια καριέρα του, όντας και ατζέντης του.

Η κηδεία του Χόρχε Μέσι θα γίνει σήμερα Κυριακή, στην πόλη Πέρεζ κοντά στο Ροζάριο.

Λιονέλ Μέσι

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