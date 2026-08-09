Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Γεμάτα πλοία και ΚΤΕΛ ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Με βαλίτσες στο χέρι και προορισμό κυρίως τα νησιά και την περιφέρεια, εγκαταλείπουν μαζικά τα μεγάλα αστικά κέντρα οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου, καθώς η μεγάλη έξοδος ενόψει του Δεκαπενταύγουστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς στα λιμάνια της Αττικής, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν τα ΚΤΕΛ και οι βασικοί οδικοί άξονες. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να αφήνουν πίσω τους Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πάνω από 129.000 επιβάτες φεύγουν από τα λιμάνια

Στο επίκεντρο της εξόδου βρίσκονται τα λιμάνια της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση συνολικά 147 πλοίων, τα οποία εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν περισσότερους από 129.000 επιβάτες.

Μόνο το Σάββατο υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 56.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσω Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου και των δρομολογίων προς τον Αργοσαρωνικό.

Στον Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν διαδοχικά με προορισμό την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με χιλιάδες επιβάτες και οχήματα να περνούν από τις πύλες του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Παρά τη μεγάλη πίεση, η διαδικασία επιβίβασης πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με στελέχη του Λιμενικού να βρίσκονται επί ποδός για τη διευκόλυνση της κίνησης.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και προβλήματα κατά την επιβίβαση.

Τήνος και Άνδρος στις πρώτες επιλογές από Ραφήνα

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Ραφήνα, όπου από νωρίς καταφθάνουν ταξιδιώτες με αυτοκίνητα και αποσκευές για τα νησιά.

Η Τήνος και η Άνδρος βρίσκονται μεταξύ των προορισμών με αυξημένη ζήτηση, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και προς τη νότια Εύβοια.

Η εικόνα στους χώρους αναμονής είναι χαρακτηριστική της κορύφωσης των θερινών διακοπών, με οικογένειες, παρέες και ταξιδιώτες φορτωμένους με αποσκευές να περιμένουν την επιβίβαση στα πλοία.

Γεμάτα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό

Η μεγάλη έξοδος δεν περιορίζεται στα λιμάνια. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στον σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν γεμάτα προς την περιφέρεια.

Οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, με αλλεπάλληλα δρομολόγια να μεταφέρουν τους αδειούχους σε προορισμούς στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και για προορισμούς που συνδυάζουν την οδική μετακίνηση με ακτοπλοϊκή σύνδεση, όπως η Κεφαλονιά.

Γεμάτα φτάνουν τα πλοία στην Κρήτη

Την ώρα που χιλιάδες εγκαταλείπουν την Αττική, στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας οι αφίξεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Κρήτη, όπου τα πλοία καταφθάνουν γεμάτα με παραθεριστές αλλά και ανθρώπους που επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής τους για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κίσσαμος» αποβίβασε περίπου 1.500 επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Παραλίες, χωριά και τουριστικοί προορισμοί γεμίζουν πλέον με επισκέπτες, καθώς η χώρα εισέρχεται στην εβδομάδα με τη μεγαλύτερη παραδοσιακά τουριστική κίνηση του Αυγούστου.