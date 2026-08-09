Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ τη Δευτέρα: Έκτακτη σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας, ποιες περιοχές μπαίνουν σε Red Code

﻿Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των ισχυρών βορείων ανέμων, οι οποίοι αναμένεται να διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας.

Έως και 9 μποφόρ τη Δευτέρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, ισχύουν οι προγνώσεις που διατυπώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την Κρήτη να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου.

Αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, το Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται διατήρηση των βορείων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε Red Code

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων

Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία

Περιφέρεια Κρήτης

Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια

Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία

Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι ισχυροί άνεμοι. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) είναι ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.