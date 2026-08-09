Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Ιάσονας Μουσελίμης στην κωπηλασία εφήβων

Διπλή ιστορική επιτυχία σημείωσε η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των νέων Ελλήνων αθλητών.

Ο Ιάσονας Μουσελίμης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ εφήβων, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό της διοργάνωσης. Με χρόνο 6:50.57 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Αρκάντιους με 6:53.03 και στην τρίτη τον Βέλγο Ντρέσεν με 6:57.02.

Η σπουδαία αυτή νίκη έρχεται να σφραγίσει μια φανταστική χρονιά για τον νεαρό πρωταθλητή, ο οποίος τον περασμένο Μάιο είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καταφέρνοντας έτσι μέσα σε λίγους μήνες να βρεθεί στην κορυφή τόσο της Ευρώπης όσο και του κόσμου.

Την εξαιρετική παρουσία της Ελλάδας στη διοργάνωση ολοκλήρωσε η Λίλα Μουρατίδου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ νεανίδων. Η Ελληνίδα αθλήτρια έδωσε μια συγκλονιστική μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα της κούρσας απέναντι στη Γερμανίδα αντίπαλό της και τελικά ανέβηκε στο βάθρο.

Είναι το 4ο μετάλλιο της Ελληνίδας πρωταθλήτρια αυτό το καλοκαίρι. Είχαν προηγηθεί, το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Ανδρών-Γυναικών (με την Λιόλιου στο διπλό ελαφρύ), χρυσό στο Παγκόσμιο Κ23 (με την Λιόλιου στο διπλό ελαφρύ), χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Κ19 στο σκιφ.