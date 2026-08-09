Κάρπαθος: Βρέθηκαν παλιά πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην περιοχή

Στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνι στην Κάρπαθο προχώρησε το Λιμεναρχείο, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται πυρομαχικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για παλιά πυρομαχικά, ενώ η Λιμενική Αρχή έχει ήδη οριοθετήσει την περιοχή και έχει επιβάλει περιορισμούς για λόγους ασφαλείας.