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Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

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THESTIVAL TEAM

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Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια αγκαλιά με τον γιο του στην Τούμπα, έγινε γνωστό ότι το μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ έγινε ξανά πατέρας, αποκτώντας και ένα κοριτσάκι.

Η οικογένεια του 23χρονου μεσοεπιθετικού πλέει έτσι σε πελάγη ευτυχίας, με τον ίδιο να ανακοινώνει πρόσφατα ότι δεν θα συμμετέχει στους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, για να βρίσκεται κοντά τους.

Γιάννης Κωνσταντέλιας

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