MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Britney Spears ξέσπασε για το αποτυχημένο μπότοξ που την παραμόρφωσε: “Μπορούν να σας καταστρέψουν τα μάτια”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Britney Spears δεν φοβήθηκε ποτέ να τσαλακώσει την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα εγείροντας ανησυχία για την ψυχική της κατάσταση, όμως η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram κρύβει μια σοβαρή και άκρως «ενοχλητική», όπως η ίδια τη χαρακτήρισε, εμπειρία.

Η “πριγκίπισσα της ποπ” αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της γύρω από τις «τοξικές» αισθητικές θεραπείες, αποκαλύπτοντας στο κοινό της μια αποτυχημένη εφαρμογή Botox που της κόστισε την εκφραστικότητα του προσώπου της για έναν ολόκληρο μήνα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, φορώντας ένα κόκκινο τοπ και ένα μαύρο καουμπόικο καπέλο, η 44χρονη σταρ έδειξε με το δάχτυλό της το αριστερό της μάτι, εξηγώντας τη ζημιά που υπέστη.

«Ο γιατρός έβαλε τόσο πολύ Botox στο αριστερό μου μάτι, που έπεσε εντελώς προς τα κάτω, κάπως έτσι», είπε χαρακτηριστικά στους εκατομμύρια ακολούθους της, πιέζοντας το βλέφαρό της για να αναπαραστήσει το αποτέλεσμα.

Η Spears συνόδευσε το βίντεό της με τη λεζάντα «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν!!!», εξαπολύοντας βέλη εναντίον των λεγόμενων «κορυφαίων γιατρών» του Λος Άντζελες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, υπόσχονται θαύματα αλλά καταλήγουν να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των ασθενών.

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια του «…Baby One More Time», το βλέφαρό της άρχισε μόλις τώρα –τέσσερις εβδομάδες μετά τη διαδικασία– να επανέρχεται σταδιακά στα φυσιολογικά του επίπεδα. «Ήταν τόσο ντροπιαστικό να κυκλοφορώ έτσι», συμπλήρωσε, φανερά αγανακτισμένη με την κατάσταση.

Η Britney Spears έκλεισε το βίντεό της με μια δυναμική συμβουλή, καλώντας τις γυναίκες να είναι εξαιρετικά προσεκτικές με τις παρεμβάσεις στο σώμα τους.

«Κορίτσια, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικές αν κάνετε Botox. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι γιατροί μπορούν πραγματικά να σας καταστρέψουν τα μάτια. Προσπαθούν να αλλάξουν το πρόσωπό σας και τα κάνουν θάλασσα. Να προσέχετε τα σώματά σας, γιατί είναι δικά σας και σας ανήκουν».

Britney Spears

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Καβάλα: Νεκρή 65χρονη που κολυμπούσε στους Αμμόλοφους – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ηλεία: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Γιαννακόπουλος: Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρισα τέσσερις φορές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λυκαβηττός: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την σορό της 57χρονης – “Κλειδί” η νεκροψία

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μελέτης Ηλίας: Μοιράστηκα δημόσια κάτι τόσο προσωπικό για να βοηθηθούν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανακαλύψει αυτόν τον δρόμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 30 λεπτά πριν

Περιπέτεια για 59 επιβάτες του “Νήσος Σάμος” – Δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα Ψαρά λόγω ανέμων