Η Britney Spears ξέσπασε για το αποτυχημένο μπότοξ που την παραμόρφωσε: “Μπορούν να σας καταστρέψουν τα μάτια”

Η Britney Spears δεν φοβήθηκε ποτέ να τσαλακώσει την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα εγείροντας ανησυχία για την ψυχική της κατάσταση, όμως η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram κρύβει μια σοβαρή και άκρως «ενοχλητική», όπως η ίδια τη χαρακτήρισε, εμπειρία.

Η “πριγκίπισσα της ποπ” αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της γύρω από τις «τοξικές» αισθητικές θεραπείες, αποκαλύπτοντας στο κοινό της μια αποτυχημένη εφαρμογή Botox που της κόστισε την εκφραστικότητα του προσώπου της για έναν ολόκληρο μήνα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, φορώντας ένα κόκκινο τοπ και ένα μαύρο καουμπόικο καπέλο, η 44χρονη σταρ έδειξε με το δάχτυλό της το αριστερό της μάτι, εξηγώντας τη ζημιά που υπέστη.

«Ο γιατρός έβαλε τόσο πολύ Botox στο αριστερό μου μάτι, που έπεσε εντελώς προς τα κάτω, κάπως έτσι», είπε χαρακτηριστικά στους εκατομμύρια ακολούθους της, πιέζοντας το βλέφαρό της για να αναπαραστήσει το αποτέλεσμα.

Η Spears συνόδευσε το βίντεό της με τη λεζάντα «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν!!!», εξαπολύοντας βέλη εναντίον των λεγόμενων «κορυφαίων γιατρών» του Λος Άντζελες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, υπόσχονται θαύματα αλλά καταλήγουν να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των ασθενών.

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια του «…Baby One More Time», το βλέφαρό της άρχισε μόλις τώρα –τέσσερις εβδομάδες μετά τη διαδικασία– να επανέρχεται σταδιακά στα φυσιολογικά του επίπεδα. «Ήταν τόσο ντροπιαστικό να κυκλοφορώ έτσι», συμπλήρωσε, φανερά αγανακτισμένη με την κατάσταση.

Η Britney Spears έκλεισε το βίντεό της με μια δυναμική συμβουλή, καλώντας τις γυναίκες να είναι εξαιρετικά προσεκτικές με τις παρεμβάσεις στο σώμα τους.

«Κορίτσια, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικές αν κάνετε Botox. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι γιατροί μπορούν πραγματικά να σας καταστρέψουν τα μάτια. Προσπαθούν να αλλάξουν το πρόσωπό σας και τα κάνουν θάλασσα. Να προσέχετε τα σώματά σας, γιατί είναι δικά σας και σας ανήκουν».