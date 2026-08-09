Συναγερμός για την επάρκεια νερού στη Χαλκιδική – Ζητούν από beach bar να σταματήσουν τη λειτουργία των ντουζ

Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα beach bar, ζητά από τους επαγγελματίες η Κοινότητα Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, “η Κοινότητα Σάρτης παρακαλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να προβούν από σήμερα, στη διακοπή λειτουργίας των ντουζ, λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων».

Και προσθέτει πως «Η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών».

«Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση και τη συνδρομή όλων στην προσπάθεια εξοικονόμησης νερού», καταλήγει η ανακοίνωση της κοινότητας.