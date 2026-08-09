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ΠΑΟΚ: Το “παλεύει” για Βρυξέλλες ο Ντεσπόντοφ

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THESTIVAL TEAM

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Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο «Κόνσταντ Βάντεν Στοκ» (Πέμπτη 13/8, 21:30), για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League, συνεχίστηκε το πρωί της Κυριακής (9/8), με τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι να προπονούνται στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιταλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει δεδομένα στις υπηρεσίες του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στην ήττα με 1-0 από τους Βέλγους στην Τούμπα. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Τάχα Άλι ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ο Σουαλιχό Μεϊτέ ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Στην ευχάριστη πλευρά, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε ατομική προπόνηση στο γήπεδο, κάτι που σημαίνει πως θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους «μπλε».

Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας (10/8).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κίριλ Ντεσπόντοφ ΠΑΟΚ

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