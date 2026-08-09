Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου: Πώς έγινε η σύγκρουση με τη μηχανή της “ΔΙΑΣ” – Δύο αστυνομικοί τραυματίες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΕΡΤ, το όχημα κινείτο στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε αναστροφή προκειμένου να κινηθεί προς την Αθήνα.

Το σημείο όπου επιχειρήθηκε η αναστροφή βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από στροφή του δρόμου, περίπου 20 έως 25 μέτρα. Αυτό, σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, φαίνεται να άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν με τη μοτοσικλέτα τους προς την κατεύθυνση του Σουνίου.

Το αυτοκίνητο φέρεται ουσιαστικά να βρέθηκε εγκάρσια στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση.

Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο

Στο οδόστρωμα, στο σημείο της σύγκρουσης, έχουν τοποθετηθεί από την Τροχαία ροκανίδια για την απορρόφηση των λαδιών που έχουν διαρρεύσει μετά το τροχαίο.

Σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει και ένα μικρό εκκλησάκι, στοιχείο που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τροχαία δυστυχήματα.

Η διαμόρφωση του δρόμου και η μικρή απόσταση από τη στροφή καθιστούν, σύμφωνα με την αυτοψία στο σημείο, ιδιαίτερα περιορισμένο τον χρόνο αντίδρασης ενός οδηγού που κινείται κανονικά στο ρεύμα προς Σούνιο.

Αρνητικό το αλκοτέστ στον οδηγό

Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου οχήματος, γερμανικής καταγωγής, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Δεν διαπιστώθηκε, δηλαδή, κατανάλωση αλκοόλ από την πλευρά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αναστροφή και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο 401 οι δύο αστυνομικοί – Δεν κινδυνεύει η ζωή τους

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι ένας από τους δύο είχε λάβει εξιτήριο, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, και οι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Οι δύο αστυνομικοί έχουν υποστεί τραύματα και κακώσεις και ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη ορισμένες ημέρες νοσηλείας και αποκατάστασης.

Το σημαντικό είναι ότι, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τα τραύματά τους, η ζωή κανενός από τους δύο δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.