Καλλιακμάνης για Μυστρά: Οικονομικό το κίνητρο – Γιατί μπήκε η σορός στην κατάψυξη

Στην υπόθεση της Marfin και την 46χρονη που επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στη μακάβρια υπόθεση στον Μυστρά, όπου 55χρονος φέρεται να διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του, αναφέρθηκε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γεώργιος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Marfin, ο κ. Καλλιακμάνης σημείωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου αναλύθηκαν στοιχεία από κάμερες, φωτογραφικό υλικό και υλικό δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ.

Όπως ανέφερε, από την πλευρά της 46χρονης υποστηρίζεται ότι δεν είχε συμμετοχή ή εμπλοκή στη βομβιστική επίθεση, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, από την ανάλυση του υλικού που έχει πραγματοποιήσει η Αστυνομία δεν προκύπτει με σαφήνεια η συμμετοχή της.

«Η Αστυνομία λέει άλλα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ουσία της υπόθεσης θα κριθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία και τελικά από το δικαστήριο.

Ο κ. Καλλιακμάνης υπογράμμισε ότι, εφόσον από το διαθέσιμο υλικό προκύπτουν σαφείς ενδείξεις για συμμετοχή της 46χρονης, αυτές θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δηλαδή η συμμετοχή της δεν αποδεικνύεται με σαφήνεια, το δικαστήριο θα συνεκτιμήσει τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Παράλληλα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η 46χρονη συναίνεσε στην έκδοσή της και επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί στις αρχές και να υποστηρίξει τη θέση της, εκτίμησε ότι πρόκειται για στοιχείο που λειτουργεί υπέρ της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική αξιολόγηση ανήκει στους δικαστές.

«Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η δικαστική κρίση θα βασιστεί στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.

Η υπόθεση στον Μυστρά

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υπόθεση στον Μυστρά, όπου η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε σε καταψύκτη σε υπόγειο ξενοδοχειακής μονάδας.

Ο κ. Καλλιακμάνης χαρακτήρισε την υπόθεση «μακάβρια», σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος φέρεται να διατηρούσε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει συντάξεις.

Όπως εξήγησε, ο πατέρας λάμβανε και μέρος της σύνταξης της συζύγου του, μετά τον θάνατό της, γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, αποτελούσε οικονομικό κίνητρο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Ο κ. Καλλιακμάνης εκτίμησε ότι η επιλογή της κατάψυξης της σορού δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδεόταν με την πρόθεση να υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που προέκυπτε κάποια εμπλοκή, να εμφανιστεί ο θάνατος ως πρόσφατος και να υποστηριχθεί ότι ο ηλικιωμένος είχε φύγει από τη ζωή μόλις μία ή δύο ημέρες νωρίτερα.

«Δεν πήγε να θάψει τον πατέρα του γιατί προφανώς θεωρούσε ότι στο μέλλον μπορεί να έχει πρόβλημα, ότι θα τον αναζητήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη λογική που, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να κρύβεται πίσω από την πράξη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, με ανθρώπους να διατηρούν νεκρούς συγγενείς σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προκειμένου να συνεχίζεται η καταβολή συντάξεων. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχωρίζει λόγω του τρόπου με τον οποίο φέρεται να διατηρήθηκε η σορός.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επιλογή αυτή θα μπορούσε, σύμφωνα με το σενάριο που περιέγραψε, να επιτρέψει στον 55χρονο να αποκρύπτει τον θάνατο για μεγάλο χρονικό διάστημα και να συνεχίζει να εισπράττει τις συντάξεις.

Τέλος, σχετικά με την απόφαση για ποινή 11 μηνών με αναστολή, ο κ. Καλλιακμάνης σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη, εισέλθει στην ουσία όλων των πτυχών της υπόθεσης.