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Άδειασε η Θεσσαλονίκη, “βούλιαξαν” από κόσμο οι παραλίες της Χαλκιδικής

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Γεμάτες κόσμο είναι όλες οι παραλίες της Χαλκιδικής καθώς χιλιάδες Βαλκάνιοι αλλά και Έλληνες έχουν σπεύσει να απολαύσουν το μπάνιο τους, ενώ την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη ολοένα και αδειάζει.

Πάρα πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να καθίσουν σε ένα beach bar, σε μία οργανωμένη παραλία για να ευχαριστηθούν τη θάλασσα, αλλά είναι και πάρα πολλοί αυτοί που επιλέγουν τις ελεύθερες ζώνες των παραλιών, ειδικότερα, οι οικογένειες με παιδιά για να έχουν πιο οικονομικές διακοπές.

Οι τιμές στο Πευκοχώρι κυμαίνονται σε αρκετά λογικά, στα 15 με 20 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση σε πολλά beach bar.

Βεβαίως, υπάρχουν και πιο ακριβές επιλογές, όπου οι τιμές ανεβαίνουν στα 50 ή 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση ανά άτομο.

Θεσσαλονίκη Χαλκιδική

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