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Νετανιάχου: Απορρίπτει το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα – “Δεν αποσύρουμε τον στρατό μέχρι να αφοπλιστεί εντελώς η Χαμάς”

ΓΤ Πρωθυπουργού
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THESTIVAL TEAM

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τόνισε στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή (9/8) ότι «το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων» που σχετίζεται με το τελευταίο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για τη Γάζα, απαιτώντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως ο ισραηλινός στρατός «δεν θα αποσυρθεί καθόλου έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά και θα συνεχίσει να αποτρέπει τις απειλές κατά των δυνάμεών μας και των πολιτών μας. Και όταν λέω αφοπλισμός της Χαμάς, αυτό σημαίνει βαριά όπλα, ελαφρύτερα όπλα, όλα τα όπλα. Και μιλάμε για πραγματικό αφοπλισμό, όχι για εικονικό αφοπλισμό», πρόσθεσε.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα ιδρυθεί κανένα παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη»

«Τώρα το συζητάμε αυτό με τους Αμερικανούς. Έχουν ιδέες, μερικές από τις οποίες είναι αποδεκτές για εμάς και άλλες όχι, και ξέρουμε πώς να αντισταθούμε σε αυτά τα πράγματα. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα ιδρυθεί κανένα παλαιστινιακό κράτος — ούτε στη Γάζα ούτε στη Δυτική Όχθη», σημείωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αυτό που χαρακτήρισε ως ιστορική συμφωνία για την εξασφάλιση του αφοπλισμού της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα, μήνες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα προχωρήσει στη συμφωνία μόνο εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα και αποσύρει τα στρατεύματά του πίσω στην «κίτρινη γραμμή», όπως ορίζεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν επί του παρόντος περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας, στα ανατολικά και νότια του εδάφους.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

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