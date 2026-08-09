Γκρέι: “Ομάδα με νοοτροπία νικητή ο ΠΑΟΚ, ανυπομονώ να παίξω γι’ αυτήν”

Με πολλές αποσκευές, ο αριθμός των οποίων καθυστέρησε αρκετά την εμφάνισή του στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Μακεδονία», έφτασε σήμερα ο Ραϊκουάν Γκρέι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Την πρώτη, επίσημη, χειραψία την έκανε με τον τιμ μάνατζερ του «Δικεφάλου», Μιχάλη Γιαννακίδη, ενώ απάντησε, με ευγένεια, σε όσες ερωτήσεις του τέθηκαν από τους εκπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι ήταν, επίσης, στον χώρο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω οικεία με τη χώρα, το πρωτάθλημα. Θέλω να γνωρίζω τους νέους συμπαίκτες μου, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα χρειαστώ, απλά, λίγο χρόνο προσαρμογής» ήταν τα πρώτα λόγια του.

Πρόσθεσε ο Γκρέι εξηγώντας γιατί επέλεξε να δώσει συνέχεια στην καριέρα του υπογράφοντας συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ:

«Ο κύριος λόγος ήταν ότι ήθελα να είμαι μέρος του σημαντικού εγχειρήματος που “χτίζεται” στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι έχουμε μια δυνατή ομάδα, έχω μιλήσει με τη διοίκηση, τον προπονητή, και όλοι μου έδειξαν ότι είμαστε στην ίδια σελίδα, έχουμε τις ίδιες υψηλές φιλοδοξίες. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί για το EuroCup και υπάρχει πάντα η προοπτική της Ευρωλίγκα, η οποία με ενθουσιάζει».

Συμπλήρωσε λέγοντας: «Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις. Το μόνο δεδομένο είναι πως θα δουλέψω και θα παίξω δυνατά για την ομάδα. Το ρόστερ μας έχει εμπειρία, ταλέντο, πρέπει να βρεθούμε, να δουλέψουμε, να αποκτήσουμε “χημεία”. Ανυπομονώ να αρχίσουμε και να κερδίζουμε παιχνίδια, έχω υψηλές φιλοδοξίες. Σαφέστατα θέλω να κερδίσουμε τίτλους. Εφόσον το είπε αυτό και ο Τσέντι (Όσμαν), ο οποίος είναι ένας από τους ηγέτες μας, το στηρίζω απόλυτα».

Κατέληξε ο Γκρέι επισημαίνοντας: «Ίσως να είναι λίγο ευκολότερο να αντιμετωπίζεις ως αντίπαλος τον ΠΑΟΚ, από το να αγωνίζεσαι για αυτόν. Είναι διαφορετικό να παίζεις για την ομάδα, με όσους παίκτες έχω μιλήσει και έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ, μου έχουν εξηγήσει το πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλαθλοί του, πόσο τους νοιάζει να κερδίζει η ομάδα, πόσο τους ενδιαφέρει η επιτυχία. Προφανώς και αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Δε θα έλεγα ότι αυτό βάζει παραπάνω πίεση. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ με νοοτροπία νικητή. Ήταν δύσκολο το περυσινό παιχνίδι που έδωσα εδώ με την ΑΕΚ, για το πως θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Το απόλαυσα, όμως. Ανυπομονώ να παίξω για τον ΠΑΟΚ…».