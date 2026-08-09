Ζέτα Μακρυπούλια: Προσπαθώ να μη δίνω πολύ βαρύτητα, δεν κέρδισα και κάτι με το να με κατηγορώ για όλα

Με αφορμή την περιοδεία ανά την Ελλάδα με την “Ειρήνη” του Αριστοφάνη, αυτό το καλοκαίρι, η Ζέτα Μακρυπούλια έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Instyle Αυγούστου και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Μέσα σε πολλά, δε, η πανέμορφη ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε για την σχέση που φροντίζει να ‘χει πια με τον εαυτό της αλλά και για την εικόνα που ενδεχομένως να ‘χουν οι άλλοι για εκείνη.

“Επειδή πέρασα μια φάση, μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι και πριν από μια πενταετία θα το πω έτσι χοντρικά, με την εικόνα, με το θέμα της εικόνας… Συγκρούστηκα πάρα πολύ με αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό που βγάζουμε προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουμε και είμαστε πραγματικά, εκεί ταρακουνήθηκε το σύμπαν μου όλο. Αυτό που βγάζεις εσύ στον κύκλο σου προς τα έξω σπάνια είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει μέσα σου, συνήθως είναι το αντίθετο” παραδέχθηκε αρχικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

Ισχύει. Εγώ σοκαρίστηκα όταν το συνειδητοποίησα.

Κι εγώ. Και δεν είναι ότι το συνειδητοποιείς και τελειώνει. Μετά αρχίζει ένας άλλος κύκλος: του να καταλάβεις ποιος πραγματικά είσαι, τι πραγματικά θες, το παλιό έρχεται πάντα και κυριαρχεί γιατί είναι το γνώριμο, οπότε πάντα βρίσκει μια τρύπα να βγει ξανά και να φορέσεις το κοστούμι αυτό που ξέρεις και είναι γνώριμο. Δηλαδή αν βρεθείς σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρεις κανέναν, θα φορέσεις το κοστουμάκι αυτό και ούτε που θα το καταλάβεις.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα; Η εικόνα που βλέπουν οι άλλοι είναι πιο κοντά με αυτή που νιώθυεις εσύ;

Δεν ξέρω πια τι εικόνα βλέπουν οι άλλοι για να είμαι ειλικρινής.

Έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι εσύ…

… εμένα. Προσπαθώ να μη δίνω πολύ βαρύτητα, γιατί δεν κέρδισα και κάτι με το να με κατηγορώ για όλα. Προσπαθώ να εξηγώ στον εαυτό μου, το πιο απλό, ότι ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί την κάθε χρονική στιγμή. Δεν είναι δηλαδή για να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και συνήθως ό,τι μπορώ είναι κι αυτό που πρέπει. Δεν χρειάζεται να κατηγορείς τον εαυτό σου και να τον κοιτάς από ψηλά και να τον κατακρίνεις στο κάθε τι.

Γιατί καμιά φορά οι συμπεριφορές μας, μας έχουν σώσει από πολλά πράγματα, συμπεριφορές που εμείς αδικούμε και κατηγορούμε όταν κάνουμε την αυτοκριτική μας.