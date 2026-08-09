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Η Ιουλιάννα Ρούσσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ20

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THESTIVAL TEAM

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Φοβερή επιτυχία για την Ελλάδα και την Ιουλιάννα Ρούσσου, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση των 800 μέτρων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Μετά από μία τρομερή κούρσα, στην οποία έδωσε “μάχη” μέχρι τέλους και για την πρωτιά, η Ιουλιάννα Ρούσσου αναδείχθηκε δεύτερη στον κόσμο στα 800 μέτρα, στο πρωτάθλημα Κ20 του Όρεγκον.

Η 19χρονη αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή, έτρεξε την κούρσα της σε χρόνο 2:03.08 και έμεινε τελικά πίσω μόνο από την Ζίβα Ρέμιτς από τη Σλοβενία, που πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, με χρόνο 2:03.03.

Την τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο πήρε η Σακίρ Κινγκ από τη Βρετανία με χρόνο 2:03.52

Ιουλία Ρούσσου

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