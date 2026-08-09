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ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία

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THESTIVAL TEAM

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Την απόσυρση των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι, λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των τριών χωρών «αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της Ι.Χ. εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη».

«Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία;», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ζητά την επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί θα πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα.

«Η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία «η επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

Όπως αναφέρει, μια τέτοια εξωτερική πολιτική θα πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και να προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα.

ΣΥΡΙΖΑ

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