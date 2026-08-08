Με οριακή πλειοψηφία ο εκλεκτός του Τραμπ, Τοντ Μπλανς αναλαμβάνει και επίσημα υπουργός Δικαιοσύνης

Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τοντ Μπλανς, επικυρώθηκε οριακά ως υπουργός Δικαιοσύνης και έγινε ο κορυφαίος αξιωματούχος επιβολής του νόμου της χώρας.

Η υποψηφιότητα του Μπλανς για το αξίωμα επικυρώθηκε με ψήφους 50-49 κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δύο Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, τη Σούζαν Κόλινς και τη Λίζα Μουρκόφσκι, να ενώνονται με όλους τους Δημοκρατικούς για να αντιταχθούν στον διορισμό του.

Η ψηφοφορία τερμάτισε μια μακρά αντιπαράθεση μεταξύ των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας και της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον Μπλανς, ο οποίος υπηρετεί ως υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης από τον Απρίλιο.

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι έδωσε την αποφασιστική ψήφο, μια απόφαση που παρακολουθείται στενά στην Ουάσινγκτον, δεδομένων των ετών εντάσεων μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου της Λουιζιάνα και του Τραμπ.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν εκφράσει ανησυχίες για τον χειρισμό του Μπλανς στην δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον ρόλο του στη σύσταση του ταμείου «αποζημιώσεων» του Τραμπ, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 864 εκατ. ευρώ.

Το ταμείο είχε σχεδιαστεί για να παρέχει αποζημίωση σε άτομα που ισχυρίζονταν ότι υπέστησαν διώξεις από την κυβέρνηση, αλλά οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένου του Murkowski, φοβόντουσαν ότι θα πήγαινε σε άτομα που διώχθηκαν για συμμετοχή στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Κογκρέσο το 2021.

Ο Μπλανς τελικά δεσμεύτηκε να αποσύρει το ταμείο μετά την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επικύρωσης του.

Παραμένει ασαφές εάν η δέσμευση είναι νομικά δεσμευτική ή εάν ο Τραμπ θα μπορούσε αργότερα να πείσει τον Μπλανς, τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο, να αναβιώσει ένα παρόμοιο σχέδιο με άλλο όνομα.