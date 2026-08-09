Κέιτ Μίντλετον: Τι έκανε στη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο, όταν δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί

Η Kate Middleton μίλησε για μία από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της, αποκαλύπτοντας ότι η θεραπεία επηρέασε σημαντικά την ικανότητά της να διαβάζει και να συγκεντρώνεται.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο νοσοκομείο Christie, όπου συναντήθηκε με ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από το 2024. Όπως είπε, υπήρξε μια περίοδος που δεν μπορούσε να διαβάσει ή να εστιάσει την προσοχή της σε κάτι για αρκετή ώρα.

Αυτό που τη βοήθησε ήταν το να ζωγραφίζει διάφορα σχέδια σε βιβλία ζωγραφικής. «Δεν ξέρω αν συνέβη και σε εσάς, αλλά εγώ δεν είχα την ικανότητα να διαβάσω ή να συγκεντρωθώ πραγματικά σε οτιδήποτε», είπε. Εξήγησε ότι ο χρωματισμός των σχεδίων τής έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθεί δημιουργικά με κάτι χωρίς πίεση ή την ανάγκη να ολοκληρώσει ένα έργο. «Ήταν ένας τρόπος να πειραματιστώ, να χαθώ στη διαδικασία και απλώς να απολαύσω τη στιγμή», ανέφερε.

Η δυσκολία στη συγκέντρωση και τη μνήμη είναι μια συχνή παρενέργεια της χημειοθεραπείας, γνωστή ως «chemo brain» ή «chemo fog». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σχετίζεται με έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η ίδια η θεραπεία, ο καρκίνος, το στρες, η κόπωση και οι διαταραχές του ύπνου.

Η Kate Middleton ανακοίνωσε τη διάγνωση με καρκίνο στις αρχές του 2024 και ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2025 γνωστοποίησε ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση και επέστρεψε σταδιακά στις δημόσιες εμφανίσεις και τα βασιλικά της καθήκοντα.

Η σχέση της με την τέχνη είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του St Andrews, ενώ ο πρίγκιπας William είχε αποκαλύψει ήδη από το 2016 ότι η σύζυγός του απολαμβάνει τα βιβλία ζωγραφικής για ενήλικες.