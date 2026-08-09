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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη φυγόποινος με 11 χρόνια κάθειρξη για ναρκωτικά – Έκρυβαν κάνναβη σε κάδο απορριμμάτων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο ξεχωριστές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχωρώντας στη σύλληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας βαριά καταδικασμένος φυγόποινος.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί εντόπισαν επ’ αυτοφώρω δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 32 και 41 ετών, την ώρα που πραγματοποιούσαν αλισβερίσι ναρκωτικών ουσιών στην καρδιά της πόλης. Από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε η ευρηματική «κρυψώνα» του 32χρονου, ο οποίος είχε επιμελώς κρύψει σε γειτονικό κάδο απορριμμάτων 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 41,58 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. με 4.100 ευρώ και κοκαΐνη

Λίγο αργότερα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνελαβαν μια 35χρονη ημεδαπή και έναν 42χρονο αλλοδαπό, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.100 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως προέκυψε από τη διασταύρωση των στοιχείων του 42χρονου, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, καθώς και απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 11 ετών και χρηματικό πρόστιμο για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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