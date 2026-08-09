Πάρος: Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης του beach bar – Ελεύθεροι οι γονείς του 4χρονου που πνίγηκε στην πισίνα

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, όπου χθες ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρσή του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις Αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κατά πόσο ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στον χώρο και ασκούσε τα καθήκοντα του ναυαγοσώστη την ώρα του περιστατικού.