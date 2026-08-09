Η Βαλέρια Χοψονίδου και Αντώνης Βλωτιδέλλης βάφτισαν τον μοναχογιό τους – Το φωτογραφικό άλμπουμ της μαγικής βραδιάς

Μια ξεχωριστή οικογενειακή ημέρα ήταν η χθεσινή για τη Βαλέρια Χοψονίδου και τον Αντώνη Βλωτιδέλλη, καθώς το ζευγάρι βάφτισε τον μονάκριβο γιο τους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων του ζευγαριού. Ο γιος της Βαλέριας Χοψονίδου και του Αντώνη Βλωτιδέλλη πήρε το όνομα Παναγιώτης.

Μετά τη βάφτιση, η οικογένεια και οι καλεσμένοι συνέχισαν τη βραδιά σε γνωστό στέκι της Βουλιαγμένης, όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο για τη γιορτή του νεοφώτιστου.

Στο πλευρό της Βαλέριας Χοψονίδου βρέθηκε και η αδελφή της, Ολυμπία Χοψονίδου, ενώ στη βάφτιση έδωσαν το «παρών» φίλες της, μεταξύ των οποίων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Γωγώ Φαρμάκη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Έλενα Γαλύφα και η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Μέσα από τα social media, οι καλεσμένοι μοιράστηκαν φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη βάφτιση, αποκαλύπτοντας εικόνες από το μυστήριο και τη συνέχεια της βραδιάς.

Η Βαλέρια Χοψονίδου και ο Αντώνης Βλωτιδέλλης έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025.

H βάφτιση του μικρού Παναγιώτη αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή για την οικογένειά τους.