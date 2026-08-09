Θεσσαλονίκη: Νεαρός κυκλοφορούσε με όπλο-ρέπλικα στο αυτοκίνητό του – Χειροπέδες από την ΕΛ.ΑΣ.

Έναν νεαρό ημεδαπό συνελαβαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, όταν σε στοχευμένο έλεγχο που πραγματοποίησαν στο όχημα που οδηγούσε, εντόπισαν οπλισμό.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων για την πρόληψη της παραβατικότητας, οι αστυνομικές αρχές σταμάτησαν το αυτοκίνητο του νεαρού για έλεγχο. Εντός του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο-πιστή απομίμηση (ρέπλικα), το οποίο έφερε γεμιστήρα εξοπλισμένο με τέσσερα πλαστικά φυσίγγια (μπίλιες BBs).

Ο νεαρός συνελήφθη αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, με την οποία οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.