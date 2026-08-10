Χαλκιδική: Το μοναδικό Circo Mundial συνεχίζεται έως τις 30 Αυγούστου στη Χανιώτη

Το μοναδικό Circo Mundial με πρωτότυπες εντυπωσιακές παραστάσεις που παρουσιάζονται σε Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία και Νότια Αμερική έρχεται τώρα και στην Ελλάδα με ένα πρόγραμμα που προκαλεί κύματα ενθουσιασμού!

Από τις 8 μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2026, το μοναδικό αυτό υπερθέαμα έρχεται στην Χανιώτη Κασσάνδρας, έναντι KaOil, διασταύρωση προς Νέα Σκιώνη, στη Χαλκιδική για να σας γοητεύσει!

Η ζήτηση για αυτό το πολυαναμενόμενο γεγονός είναι ήδη πολύ μεγάλη, και οι θεατές αναμένεται να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη πάθος, δεξιοτεχνία και μαγεία.

Το Circo Mundial, που ιδρύθηκε το 1968, είναι το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας και έχει κατακτήσει τις καρδιές θεατών παγκοσμίως. Οι παραστάσεις του συνδυάζουν εντυπωσιακά ακροβατικά, μουσική και ρυθμούς flamenco, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα, δημιουργώντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη!

Η ομάδα των καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο προσφέρει ένα θέαμα εξαιρετικής τεχνικής αρτιότητας, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αξέχαστη και όμορφη ανάμνηση για όλη την οικογένεια .

Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας!

Το Circo Mundial, έχει ήδη ενθουσιάσει θεατές από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη κ.α. και τώρα φέρνει το καθηλωτικό του σόου στην Ελλάδα, σε μια αποκλειστική σειρά παραστάσεων.

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Τρίτη ΡΕΠΟ

Καθημερινά 2 Παραστάσεις στις 19:00 & στις 21:00

Με τις θέσεις να εξαντλούνται γρήγορα, εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας για το σόου που αναμένεται να γίνει το απόλυτο γεγονός της χρονιάς!

Τιμές Εισιτηρίων