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Γιαννακόπουλος: Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρισα τέσσερις φορές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Άκρως αποκαλυπτική ήταν η συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους «EuroInsiders», με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο τον άλλαξε ως άνθρωπο η ζωή στο εξοχικό του στο Σούνιο αλλά και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2020 και, όπως αποκάλυψε, λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Σε ερώτηση για το σημαντικότερο πράγμα που του έχει συμβεί στο Σούνιο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απέφυγε αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, εξηγώντας πως πρόκειται για κάτι που «δεν είναι για να ειπωθεί στην κάμερα». Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από έξι χρόνια.

«Δεν θα σας πω το καλύτερο, γιατί δεν είναι για να ειπωθεί στην κάμερα. Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα. Πήγα και γύρισα τέσσερις φορές. Είδα το λευκό φως. Ήρθα εδώ, πέρασα τρία χρόνια. Άλλαξα τελείως ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας, είδα τη ζωή διαφορετικά. Και πιστεύω ότι η ενέργεια αυτών των 10 εκατοστών…», ανέφερε, δείχνοντας το γνωστό λευκό τραπεζάκι με τις δύο καρέκλες.

«Κοιτάξτε πού είναι ο Φρι, είναι στην καρέκλα, έτσι; Αυτή η καρέκλα εκεί», πρόσθεσε, δείχνοντας το σημείο που, όπως εξήγησε, συνδέει με αυτή τη διαφορετική περίοδο της ζωής του.

Δείτε το σχετικό από το 18:55 και μετά:

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

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