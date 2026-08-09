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Η Εθνική Ελλάδας ευχήθηκε στον Κωνσταντέλια για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του

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Μία ξεχωριστή στιγμή στην προσωπική του ζωή βιώνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς έγινε για δεύτερη φορά πατέρας.

Η Εθνική Ελλάδας θέλησε να του ευχηθεί για το νέο μέλος της οικογένειάς του, δημοσιεύοντας σχετικό story στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, με φωτογραφία του διεθνούς μεσοεπιθετικού με τη φανέλα της «γαλανόλευκης».

Στο μήνυμα της έγραψε:

«Να σας ζήσει Γιάννη! Υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας»

Γιάννης Κωνσταντέλιας

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