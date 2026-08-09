Βίντεο: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά στο δάσος Άνω Βριλησσίων και την έσβησαν – Τους αναζητά η Πυροσβεστική

Έρευνες για τον εντοπισμό τριών εφήβων που έβαλαν φωτιά στο δάσος Βριλησσίων και στη συνέχεια προσπαθούσαν να τη σβήσουν πραγματοποιεί η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από τους πρόποδες του πεντελικού όρους που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, οι τρεις ανήλικοι έβαλαν φωτιά στο πευκοδάσος των Άνω Βριλησσίων. Το βίντεο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Πολιτική Προστασία του δήμου Βριλησσίων και η Πυροσβεστική που βρέθηκαν στο σημείο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι έφηβοι έβαλαν φωτιά σε ένα χαρτί, το έριξαν στο έδαφος και στη συνέχεια προσπαθούσαν να το σβήσουν. Την υπόθεση διερευνά η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Πηγές ανέφεραν στο κανάλι πως είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν οι τρεις έφηβοι και οι γονείς τους.

«Άναψαν κάτι στα χέρια τους και το πέταξαν κάτω. Και το αποτέλεσμα ήταν εδώ, ξεκίνησε αλλά επειδή είναι καθαρισμένο γύρω γύρω όλο το δάσος δεν πρόλαβε να πάθουμε κάποιο κακό», δήλωσε ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Αλέξανδρος Κοντομάρης.