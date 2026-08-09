Γιάννης Παπαμιχαήλ: “Η απαγόρευση αφορά στη χρήση της εικόνας και της φωνής της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσω AI”

Στα τέλη του Ιουλίου ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε κάνει μία ανακοίνωση στο Instagram που αφορούσε τη διάσημη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όπως ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού δεν επιτρέπει από δω και στο εξής να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της.

Μερικές ημέρα αργότερα, την Κυριακή (9/8) ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μέσω ενός νέου story εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε, τονίζοντας ότι δεν έχει πρόβλημα με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή άρθρων για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η απαγόρευσή του αφορά αποκλειστικά τη χρήση της εικόνας και της φωνής της μέσω AI, σε αναρτήσεις και βίντεο.

«Προς όλους τους φίλους και θαυμαστές της Αλίκης: Επειδή παρεξηγήθηκε από πολλούς θα το πω πιο αναλυτικά. Φυσικά και με μεγάλη χαρά να ανεβάζετε φωτογραφίες και άρθρα όπως κάνετε μέχρι τώρα. Είναι τιμητικό για την Αλίκη και για μένα. Η απαγόρευση πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο στην χρήση της εικόνας και της φωνής της σε AI αναρτήσεις και βίντεο».

Σημειώνεται ότι και στην πρώτη του σχετική ανάρτηση ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε αναφέρει ότι δεν επιτρέπει να επεξεργάζονται φωτογραφίες της αξέχαστης σταρ του κινηματογράφου μέσω AI.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», έγραφε η ανακοίνωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.