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Σοβαρό τροχαίο με 42χρονη τα ξημερώματα στον Πύργο – Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ρίο

Αρχείο Intime
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Σοβαρά τραυματίστηκε μια 42χρονη γυναίκα τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην οδό Ολυμπίων στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί, λίγα μέτρα από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Η 42χρονη έχασε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και η ίδια να καταλήξει σοβαρά τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της. Λίγο αργότερα αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου, το οποίο διενεργεί προανάκριση.

Πύργος Τροχαίο ατύχημα

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