Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος

Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, όπου χθες, Σάββατο ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρσή του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις Αρχές, αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απολογήθηκε σήμερα, Κυριακή (9/8) στον Εισαγγελέα Σύρου.

Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί από τους γονείς του, να φτάσει στην πισίνα και να βρεθεί μέσα στο νερό. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του ιδιοκτήτη ως ναυαγοσώστης του beach bar και κυρίως εάν βρισκόταν στην πισίνα και εάν ασκούσε τα καθήκοντά του κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:15 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Το 4χρονο αγόρι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες, πελάτισσες της επιχείρησης. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, με έναν εργαζόμενο της επιχείρησης, που εργάζεται ως μπάρμαν, να ανασύρει το παιδί από το νερό.

Στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ λίγο αργότερα το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας.

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και κατά τη μεταφορά, ενώ οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας επιχείρησαν να το επαναφέρουν. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης, κοντά στην παραλία, ωστόσο σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν βρίσκονταν δίπλα στην πισίνα όταν συνέβη το μοιραίο.

Πηγή: ertnews.gr