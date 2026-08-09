Βελόπουλος: Να σταματήσει επιτέλους το πανηγύρι των κομματικών θιάσων στη ΔΕΘ

«Να σταματήσει επιτέλους το υποκριτικό πανηγύρι των κομματικών θιάσων – μπουλουκιών (που ανεβαίνουν λέγοντας συνεχώς ψέματα) στην αδικημένη Μακεδονία και την πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκη», αναφέρει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «η ΔΕΘ είναι μια οικονομική – εμπορική εκδήλωση και όχι πεδίο κομματικής “απόβασης” των “θιάσων” ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που κατέστρεψαν την χώρα».

Παράλληλα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τονίζει: «Να μη δοθεί καμία αίθουσα σε κανέναν και ειδικά σε αυτόν που πρόδωσε την Μακεδονία, τον Τσίπρα ο οποίος ενώ είναι εκτός βουλής, το σύστημα, πραξικοπηματικά του συμπεριφέρεται λες και είναι κόμμα του κοινοβουλίου».