Πυρκαγιά στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού – Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στην κατάσβεση
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι, στον Δομοκό Φθιώτιδας, ξέσπασε την Κυριακή μετά τις 6 το απόγευμα.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Δομοκού.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας