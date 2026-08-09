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Πυρκαγιά στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού – Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στην κατάσβεση

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι, στον Δομοκό Φθιώτιδας, ξέσπασε την Κυριακή μετά τις 6 το απόγευμα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Δομοκού.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας

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