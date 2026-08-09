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Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Διακινητές φέρονται να είναι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης. Σύμφωνα με την αστυνομία, προωθούσαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο ένας φερόμενος ως διακινητής εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο οκτώ παράτυπους μετανάστες, στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης. Χθες το βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο άτομο να μεταφέρει παράνομα επτά παράτυπους μετανάστες στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διηνήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Ιάσμου.

Έβρος Ροδόπη

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