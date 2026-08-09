Βίντεο του “εξαφανισμένου” Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προαναγγέλλει η Τεχεράνη

Βιντεοσκοπημένο υλικό με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ “ μεταξύ ανθρώπων κι έξω στους δρόμους, όπως επίσης, σε συναντήσεις με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων”, θα δημοσιοποιηθεί στο μέλλον δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός της οργάνωσης Μπασίτζ, Κασέμ Κουραϊσί.

Ο Χαμενεΐ που διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τον διορισμό του και μετά.

Η αναφορά του επίσημου ειδησεογραφικού οργάνου της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Mizan φαίνεται να έχει στόχο τον τερματισμό των εικασιών σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ.

Υψηλόβαθμες πηγές του Ιράν έχουν δηλώσει ότι έχει υποστεί παραμόρφωση του προσώπου του κι άλλους τραυματισμούς κατά τον βομβαρδισμό που σκότωσε τον πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από μερικές ώρες, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ένα σπάνιο βίντεο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά τις πληροφορίες που τον ήθελαν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο υλικό που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εμφανίζεται περιστοιχισμένος από αρκετά άτομα και να συνομιλεί μαζί τους. Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε πότε και πού καταγράφηκε το βίντεο, ούτε έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα των ανθρώπων που βρίσκονταν μαζί του.

Την Κυριακή, το Mehr μετέδωσε επίσης ότι ο Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος εισέρχεται στο τρίτο έτος της θητείας του.